Неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области

Сразу несколько пожаров зафиксировано в Нижегородской области 17 января — причиной возгораний, по предварительным данным, стали неисправности или неправильное устройство дымовых труб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Так, в деревне Пройма Чкаловского округа загорелась деревянная баня площадью 36 квадратных метров. На месте происшествия работали два расчета МЧС, в тушении принимали участие пять сотрудников. Пострадавших нет.
В городе Урень на улице Полевой пожар охватил баню площадью 64 квадратных метра. С огнем боролись 21 человек и шесть единиц техники. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.
Аналогичный случай произошел в Сеченовском округе, в селе Кочетовка. Там огонь полностью охватил баню площадью 27 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки. В ликвидации участвовали 10 человек и три единицы техники.
Еще один пожар зафиксирован в деревне Непецино Богородского округа — сгорел курятник площадью 48 квадратных метров. На момент прибытия спасателей строение уже горело открытым пламенем. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Специалисты МЧС напоминают: регулярная проверка и очистка дымоходов — важная мера безопасности, способная предотвратить возгорания и сохранить имущество и жизни.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при пожарах в Нижегородской области в новогодние праздники.
