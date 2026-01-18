10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

Неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области

18 января 2026 09:47 Происшествия
Неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области

Фото: МЧС по Нижегородской области

Сразу несколько пожаров зафиксировано в Нижегородской области 17 января — причиной возгораний, по предварительным данным, стали неисправности или неправильное устройство дымовых труб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Так, в деревне Пройма Чкаловского округа загорелась деревянная баня площадью 36 квадратных метров. На месте происшествия работали два расчета МЧС, в тушении принимали участие пять сотрудников. Пострадавших нет. 

В городе Урень на улице Полевой пожар охватил баню площадью 64 квадратных метра. С огнем боролись 21 человек и шесть единиц техники. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Аналогичный случай произошел в Сеченовском округе, в селе Кочетовка. Там огонь полностью охватил баню площадью 27 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки. В ликвидации участвовали 10 человек и три единицы техники.

Еще один пожар зафиксирован в деревне Непецино Богородского округа — сгорел курятник площадью 48 квадратных метров. На момент прибытия спасателей строение уже горело открытым пламенем. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Специалисты МЧС напоминают: регулярная проверка и очистка дымоходов — важная мера безопасности, способная предотвратить возгорания и сохранить имущество и жизни.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при пожарах в Нижегородской области в новогодние праздники. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

