Нижегородское МЧС направило тяжелую технику на помощь Камчатке — видео

Нижегородская область направила спецтехнику в помощь Камчатскому краю, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве отметили, что управление оперативно отреагировало на сложную обстановку, сложившуюся в регионе, пострадавшем от последствий стихии.
Сегодня с помощью двух самолетов Ил-76 МЧС России на Камчатку были доставлены мощные гусеничные машины. Эта техника предназначена для проведения спасательных операций и оказания поддержки жителям, оказавшимся в зоне бедствия.
Напомним, что в Камчатском крае с середины ноября фиксируется череда циклонов. В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов нижегородские коммунальщики повысили температуру в батареях.
