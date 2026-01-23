У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Нижегородское МЧС направило тяжелую технику на помощь Камчатке — видео

23 января 2026 17:26 Общество
Нижегородская область направила спецтехнику в помощь Камчатскому краю, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что управление оперативно отреагировало на сложную обстановку, сложившуюся в регионе, пострадавшем от последствий стихии.

Сегодня с помощью двух самолетов Ил-76 МЧС России на Камчатку были доставлены мощные гусеничные машины. Эта техника предназначена для проведения спасательных операций и оказания поддержки жителям, оказавшимся в зоне бедствия.

Напомним, что в Камчатском крае с середины ноября фиксируется череда циклонов. В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов нижегородские коммунальщики повысили температуру в батареях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
зима МЧС
