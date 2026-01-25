У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
25 января 2026 13:32 Общество
Мороз и снегопады ждут жителей Нижнего Новгорода в конце января

Новая рабочая неделя начнется с морозов и облачности, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода". 

Утром 26 января будет до -21 градуса, хотя по ощущением — все -26. Днем столбики термометров поднимутся до -16, а к ночи вовсе до -13. Осадки не прогнозируются. Ветер будет дуть с юго-запада 

Во вторник, 27 января, нижегородцев ждут снегопады. Причем с самого утра! Температура воздуха в течение дня будет примерно на одном уровне — до -11 градусов. Ветер продолжит дуть с юго-запада. 

В среду, 28 января, также будет снежно. В первой половине дня синоптики обещают до -11 градусов, а ночью — до -8. 

Осадки продолжатся и утром 29 января. При этом за окном будет -6 градусов. Ночью вернется 11-градусный мороз. Осадки ожидаются весь день, но с разной интенсивностью. Ветер подует с северо-запада. 

В пятницу, 30 января, обойдется без снега. А днем выглянет солнце. Столбики термометров покажут -13 градусов. К вечеру похолодает до -15... -18 (по ощущениям — -21... -24). Ветер северный. 

В выходные нижегородцам снова надо готовиться к похолоданию. В субботу, 31 января, прогнозируется -16... -19 градусов и снег. Ветер северо-восточный. А в первый февральский день — до -17... -18 (по ощущениям -23). Будет пасмурно, почти без осадков. 

Напомним, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, февраль в Нижегородской области будет снежным и теплее нормы. 

