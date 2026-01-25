Нижегородцам рассказали, как согреть замерзшие руки на прогулке Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителям Нижнего Новгорода напомнили, как правильно согревать руки в мороз, чтобы не допустить обморожения. Советы опубликовал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при сильном переохлаждении ладоней, если поблизости нет теплого помещения, самым безопасным способом согреться остается размещение рук в подмышечных впадинах. Эффективным может быть также прижатие кистей к паховой области или к нижней части живота — в этих зонах интенсивное кровообращение. Дополнительно согреться можно, приложив руки к области шеи, где проходят крупные сосуды.

Для усиления теплового эффекта Никонов советует дышать на руки не на открытом воздухе, а под одеждой. Он также отмечает важность движения (особенно плечами и руками), чтобы улучшить циркуляцию крови.

Если перчатки промокли, эксперт рекомендует снять их, даже несмотря на холод.

Важно помнить, что нельзя растирать замерзшие руки снегом, а также резко согревать их у костра, батареи или других источников высокой температуры.

Если кожа побелела, покрылась волдырями или долго остается онемевшей, это может быть признаком обморожения. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

