Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ" Общество

В ряде взрослых и детских поликлиник Нижнего Новгорода стартовала реализация федерального отраслевого стандарта качества медицинской помощи "СТИМУЛ". Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ приступили к комплексной проверке клиник на соответствие требованиям нового подхода, ориентированного на удобство и комфорт пациентов.

Оценка проводится сразу в нескольких медучреждениях города, среди которых взрослые поликлиники № 30 и № 7, а также детские поликлиники № 39 и № 19.

Прохождение процедуры подтверждает высокий уровень удовлетворенности граждан медицинскими услугами. В процессе экспертизы внимание уделяется качеству консультаций у врачей, эффективности работы кол-центров, взаимодействию персонала с посетителями и тому, насколько ясно клиника заявляет о своей миссии и задачах.

Кроме того, в расчет берутся цифровые каналы коммуникации, удобство внутренней навигации, техническое оснащение и общая организация пространства.

Отметим, что первой среди медучреждений Нижнего Новгорода сертификат соответствия стандарту "СТИМУЛ" получила поликлиника № 4.

