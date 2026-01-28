В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Около 54 тысяч консультаций провел центр "Мой бизнес" Нижегородской области за 2025 год

28 января 2026 18:02 Экономика
Около 54 тысяч консультаций провел центр Мой бизнес Нижегородской области за 2025 год

Фото: Дивеевский филиал центра "Мой бизнес"

Нижегородские предприниматели получили около 54 тысяч консультаций специалистов регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в 2025 году. Центр ведет деятельность в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Центр «Мой бизнес» работает по принципу единого окна, где предприниматель может получить консультацию по любому вопросу, связанному с развитием своего дела. Обратиться за помощью можно как при личном посещении регионального центра и его филиалов, так и дистанционно. За прошлый год специалисты центра обработали более 33 тысяч обращений в формате очного приёма, около 9 тысяч консультаций проведено по телефону горячей линии, более 880 обращений поступило через официальный сайт, ещё свыше 10 тысяч консультаций предприниматели получили через мессенджеры и другие цифровые каналы связи», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что на данный момент открыто 43 филиала центра «Мой бизнес» в 39 муниципалитетах Нижегородской области. 

«Специалисты центров «Мой бизнес» на постоянной основе проходят обучение и повышение квалификации, что позволяет им всегда владеть актуальной информацией и оказывать предпринимателям профессиональную и качественную поддержку. За всё время работы, начиная с 2019 года, эксперты центра провели около 300 тысяч консультаций. Наиболее востребованными остаются вопросы, связанные с заключением социального контракта и подготовкой бизнес-планов, получением льготного кредитования, в том числе займов для самозанятых, регистрацией бизнеса, выбором системы налогообложения и кодов ОКВЭД, а также участием в образовательных программах, тренингах и других мероприятиях, направленных на развитие предпринимательских компетенций» - добавил Максим Черкасов.

Консультации в центрах можно получить при личном визите, по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94, через обращение на портале мойбизнес52.рф, через платформу «МСП.РФ», в мессенджерах и по почте mybusiness52@krpp-no.ru. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

