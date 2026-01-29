Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Застройщик усилит исторический эркер нижегородского Дома Чекиста

29 января 2026 09:43 Общество
Застройщик усилит исторический эркер нижегородского Дома Чекиста

Фото: Кира Мишина

Застройщик приступил к завершающему этапу укрепления наиболее ценной части исторического здания нижегородского Дома чекиста — полукруглого эркера, некогда служившего частью актового зала. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в компании "СЗ Воробьевка 16".

Сейчас завершается устройство грунтоцементных колонн, которые станут основой для будущего здания. Эти работы подводят итог масштабным мероприятиям по сохранению фрагментов архитектурного наследия.

Разработка котлована началась во второй половине 2025 года. После завершения работ по укреплению основания и сохранению эркера, что ожидается к концу первого квартала 2026 года, застройщик планирует перейти к следующему этапу — монолитному строительству фундаментов.

Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. В компании подчеркнули, что все работы ведутся в установленный срок.

Согласно проекту, в ходе реконструкции здание трансформируют в жилой дом, рассчитанный на 77 квартир. Первый этаж сохранит общественное назначение, а в подземной части предусмотрено размещение парковки.

Напомним, что в 2014 году, реставрацией Дома чекиста намеревалась заняться компания "Комплекс-строй", однако из-за финансовых трудностей работы так и не начались. В 2021 году в здании произошёл поджог, после чего было принято решение передать его в собственность Нижегородской области.

Кстати, недавно Дом чекиста, как и ДК имени Ленина, предложили реконструировать на деньги дольщиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
