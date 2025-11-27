Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького

Фото:
В Литературном музее имени Максима Горького на улице Минина продолжается масштабная реставрация. Сейчас специалисты приводят в порядок лепнину, мрамор и гобелены.
Кроме отделки интерьеров в здании также ремонтируют двери и окна, восстанавливают настенные панели, полы и люстры. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта.
Реставраторы трудятся в цокольном этаже и на террасе, занимаются электромонтажом и благоустройством территории. Завершить всё планируют в 2026 году.
Напомним, здание музея (объект культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером") закрыли на реставрацию ещё в 2019 году. Но в июне 2020 года случился пожар.
Первоначально за проект восстановления отвечала компания "АВК Групп", однако в 2022 году с ней расторгли контракт. В феврале стало известно, что на восстановление самого здания дополнительно направили ещё 91 млн рублей.
Летом специалисты закончили восстановление лепнины в Белом зале. Кроме того, планируется отреставрировать пять музейных экспонатов из коллекции музея Горького. На это из городского бюджета выделили 2,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина близится к завершению.
