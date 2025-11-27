Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 ноября 2025 13:26Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького
27 ноября 2025 12:08Билеты на "Поезд Деда Мороза" в Нижнем Новгороде исчезли за несколько минут
27 ноября 2025 10:39Опубликован эскиз будущего выставочного зала на Черниговской улице
26 ноября 2025 18:25Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы
26 ноября 2025 17:08В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год
26 ноября 2025 16:13Названы 20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода
26 ноября 2025 13:36Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные-персонажи россиян
26 ноября 2025 11:42Филиал ДДТ имени Чкалова открылся в Верхних Печерах
26 ноября 2025 07:00Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов
25 ноября 2025 17:20Новогодние ярмарки начнут работать в Нижнем Новгороде с 20 декабря
Культура и отдых

Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького

27 ноября 2025 13:26 Культура и отдых
Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького

Фото: Александр Воложанин

В Литературном музее имени Максима Горького на улице Минина продолжается масштабная реставрация. Сейчас специалисты приводят в порядок лепнину, мрамор и гобелены.

Кроме отделки интерьеров в здании также ремонтируют двери и окна, восстанавливают настенные панели, полы и люстры. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта.

Реставраторы трудятся в цокольном этаже и на террасе, занимаются электромонтажом и благоустройством территории. Завершить всё планируют в 2026 году.

Напомним, здание музея (объект культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером") закрыли на реставрацию ещё в 2019 году. Но в июне 2020 года случился пожар.

Первоначально за проект восстановления отвечала компания "АВК Групп", однако в 2022 году с ней расторгли контракт. В феврале стало известно, что на восстановление самого здания дополнительно направили ещё 91 млн рублей.

Летом специалисты закончили восстановление лепнины в Белом зале. Кроме того, планируется отреставрировать пять музейных экспонатов из коллекции музея Горького. На это из городского бюджета выделили 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина близится к завершению.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 12:54Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году
30 октября 2025 09:00Еще 15 млн рублей направят на ремонт Дома Гурова в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 09:00Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных