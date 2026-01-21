Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
21 января 2026 11:50 Общество
ДК им. Ленина и Дом чекиста предложили реконструировать на деньги дольщиков

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Заксобрании Нижегородской области выступили с инициативой разрешить привлечение денег дольщиков для восстановления объектов культурного наследия. Такую норму нижегородские депутаты предлагают внести в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительству 20 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Председатель комитета Василий Суханов отметил, что в областном центре есть два перспективных ОКН – Дворец культуры имени Ленина и "Дом чекиста". По его словам, инициатива подразумевает правовую защиту дольщиков, инвестирующих средства в такие проекты.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин указал на необходимость защитить права граждан и создать понятные юридические рамки для привлечения частных инвестиций в восстановление памятников. Подобные изменения позволят сохранить историческое наследие, одновременно поддерживая интересы бизнеса и население, добавил Люлин.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин ранее обозначил в своём обращении к парламентариям целевую задачу реставрации минимум тысячи культурных объектов к 2030 году. Предложенные поправки смогут способствовать выполнению президентского поручения.

В настоящее время уже существуют успешные подходы к вовлечению исторических зданий в современный экономический оборот, сообщили в пресс-службе ЗСНО. Часто инвесторы выкупают объект культурного наследия, восстанавливают его и превращают в жилые помещения, которые затем продаются будущим владельцам. По мнению нижегородских парламентариев, данный механизм возможен и для реставрации утраченных объектов промышленного значения, офисных пространств и заброшенных строений.

Поправки предполагают расширение действия закона о долевом строительстве на проекты, включающие реставрацию объектов культурного наследия с последующим их переводом в жилой фонд. Сейчас инвесторы, покупающие жилье в объектах реконструкции, фактически остаются вне зоны правовой защиты.

Ожидается, что инициативу обсудят на очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области 29 января.

Ранее сообщалось, что Дом купца Башкирова и усадьбу Оболенских повторно выставили на торги в Нижегородской области.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных