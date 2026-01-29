Пенсии вырастут у трех категорий нижегородских пенсионеров с 1 февраля Общество

С начала февраля 2026 года в России произойдет увеличение пенсий сразу для нескольких категорий граждан. Об этом "АиФ" рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Первое повышение коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в январе. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — она составит 9 584,69 рубля. Также будет добавлена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, общая прибавка к пенсии составит 10 998,55 рубля.

Экономист пояснил, что, например, если в декабре 2025 года пенсионер получал 34 198 рублей, то после январской индексации на 7,6% его пенсия выросла до 36 797,05 рубля. В феврале, с учётом всех надбавок, сумма возрастет до 47 795,6 рубля. Это почти на 40% больше по сравнению с декабрем.

Вторая категория — инвалиды I группы. Им также будет увеличена фиксированная выплата на ту же сумму, что и 80-летним пенсионерам. При этом, как отметил Балынин, перерасчёт производится автоматически — с даты установления инвалидности, подтвержденной медико-социальной экспертизой. Дополнительных заявлений от граждан не требуется.

Третья группа — это получатели доплат к пенсиям, среди которых члены летных экипажей гражданской авиации и сотрудники угольной промышленности.

Доплаты назначаются при наличии необходимого стажа: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по состоянию здоровья — на 5 лет меньше. В угольной отрасли право на доплату имеют те, кто трудился на добыче угля или строительстве шахт не менее 25 лет. Для ряда профессий, таких как проходчики и горнорабочие очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет.

Размер доплат будет индивидуальным и зависит, в том числе, от наличия новых подтверждающих документов. Например, если в четвёртом квартале 2025 года были поданы заявления с ранее неучтенными данными, это повлияет на итоговую сумму повышения.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Нижегородской области увеличатся размеры материнского капитала и пособий, связанных с материнством. С этого дня будут проиндексированы и другие выплаты. В частности, они увеличатся для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других категорий граждан, имеющих право на федеральные льготы.