В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 11:00Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте
29 января 2026 10:16Бизнес-сообщество приглашают оценить состояние дорог в Нижегородской области
29 января 2026 10:00Пенсии вырастут у трех категорий нижегородских пенсионеров с 1 февраля
29 января 2026 09:43Застройщик усилит исторический эркер нижегородского Дома чекиста
29 января 2026 09:26Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе
29 января 2026 08:35Кадастровая оценка нижегородской недвижимости пройдет в 2027 году
29 января 2026 08:00Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт
29 января 2026 07:02Незаконно купленный участок изъяли у нижегородского экс-чиновника
28 января 2026 19:33Законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян внесён в Госдуму
28 января 2026 19:23"Снежный десант" помог нижегородским ветеранам
Общество

Пенсии вырастут у трех категорий нижегородских пенсионеров с 1 февраля

29 января 2026 10:00 Общество
Пенсии вырастут у трех категорий нижегородских пенсионеров с 1 февраля

С начала февраля 2026 года в России произойдет увеличение пенсий сразу для нескольких категорий граждан. Об этом "АиФ" рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Первое повышение коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в январе. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — она составит 9 584,69 рубля. Также будет добавлена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, общая прибавка к пенсии составит 10 998,55 рубля.

Экономист пояснил, что, например, если в декабре 2025 года пенсионер получал 34 198 рублей, то после январской индексации на 7,6% его пенсия выросла до 36 797,05 рубля. В феврале, с учётом всех надбавок, сумма возрастет до 47 795,6 рубля. Это почти на 40% больше по сравнению с декабрем.

Вторая категория — инвалиды I группы. Им также будет увеличена фиксированная выплата на ту же сумму, что и 80-летним пенсионерам. При этом, как отметил Балынин, перерасчёт производится автоматически — с даты установления инвалидности, подтвержденной медико-социальной экспертизой. Дополнительных заявлений от граждан не требуется.

Третья группа — это получатели доплат к пенсиям, среди которых члены летных экипажей гражданской авиации и сотрудники угольной промышленности.
Доплаты назначаются при наличии необходимого стажа: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по состоянию здоровья — на 5 лет меньше. В угольной отрасли право на доплату имеют те, кто трудился на добыче угля или строительстве шахт не менее 25 лет. Для ряда профессий, таких как проходчики и горнорабочие очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет.

Размер доплат будет индивидуальным и зависит, в том числе, от наличия новых подтверждающих документов. Например, если в четвёртом квартале 2025 года были поданы заявления с ранее неучтенными данными, это повлияет на итоговую сумму повышения.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Нижегородской области увеличатся размеры материнского капитала и пособий, связанных с материнством. С этого дня будут проиндексированы и другие выплаты. В частности, они увеличатся для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других категорий граждан, имеющих право на федеральные льготы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты пенсии
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 14:10Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии
22 января 2026 16:01Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году
12 января 2026 10:20Страховые пенсии выросли на 7,6% в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных