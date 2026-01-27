Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии

Некоторые пенсионеры могут оказаться в ситуации, когда им приходит письмо из Соцфонда с требованием возврата средств за переплату пенсионных начислений. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова разъяснила 360.ru, почему такая переплата может возникнуть, в каких случаях Социальный фонд может взыскать задолженность в одностороннем порядке и когда переплату можно не возвращать.
Переплата пенсии может возникнуть по разным причинам, связанным с изменением жизненных обстоятельств получателя пенсии:
Переплата пенсии по вине Социального фонда, например, из-за счётной ошибки или действий сотрудников, не всегда подлежит возврату. Если получатель своевременно уведомил фонд о смене обстоятельств, а перерасчёт не был произведен, переплата не может быть взыскана. В некоторых случаях суд может признать, что возврат не должен производиться, если получатель не успел заявить о смене обстоятельств по уважительным причинам (болезнь, пребывание в медучреждении).
Однако, если переплата возникла из-за заведомо ложных сведений или сокрытия информации, обязанность вернуть её остается в силе.
Если Социальный фонд обнаруживает переплату, он уведомляет гражданина о необходимости вернуть переплаченные суммы добровольно. Фонд предлагает удобные варианты погашения, такие как списание определенной суммы с пенсии или 20% ежемесячного дохода.
Юрист Кубасова отметила, что удержания возможны только после того, как пенсионера уведомили о переплате и получили согласие на удержание. Без согласия пенсия может удерживаться только по решению суда.
Если гражданин не возвращает незаконно полученные суммы в установленные сроки, Социальный фонд имеет право подать на него в суд. Суд, в свою очередь, может обязать вернуть неправомерно полученную сумму, добавить к ней неустойку и взыскать судебные расходы.
Штрафы не предусмотрены, но возможна административная или уголовная ответственность, если пенсионер сознательно предоставил ложные сведения. Это может повлечь за собой арест банковских счетов и удержание средств судебными приставами по исполнительному листу.
