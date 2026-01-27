Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии

27 января 2026 14:10 Общество
Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии

Некоторые пенсионеры могут оказаться в ситуации, когда им приходит письмо из Соцфонда с требованием возврата средств за переплату пенсионных начислений. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова разъяснила 360.ru, почему такая переплата может возникнуть, в каких случаях Социальный фонд может взыскать задолженность в одностороннем порядке и когда переплату можно не возвращать.

Переплата пенсии может возникнуть по разным причинам, связанным с изменением жизненных обстоятельств получателя пенсии:

  • Если пенсионер, который раньше не работал и получал маленькую пенсию, устроился на работу. Тогда он больше не имеет права на доплату.
  • Если человек, который получал пособие по безработице или пенсию и ухаживал за ребёнком-инвалидом или пожилым человеком, тоже устроился на работу. В этом случае тоже будет переплата.
  • Если получатель пенсии по потере кормильца, которому больше 18 лет, закончил учёбу или пошёл в армию.
  • Если ребёнок, за которого пенсионер получал пенсию до 23 лет, был отчислен из учебного заведения. Пенсия прекращается, когда ребёнка отчисляют.
  • Если пенсионер, который получал 25% прибавки к пенсии за работу в сельском хозяйстве, переехал в город или устроился на работу. Тогда он теряет эту прибавку.

Когда можно не возвращать переплату

Переплата пенсии по вине Социального фонда, например, из-за счётной ошибки или действий сотрудников, не всегда подлежит возврату. Если получатель своевременно уведомил фонд о смене обстоятельств, а перерасчёт не был произведен, переплата не может быть взыскана. В некоторых случаях суд может признать, что возврат не должен производиться, если получатель не успел заявить о смене обстоятельств по уважительным причинам (болезнь, пребывание в медучреждении).

Однако, если переплата возникла из-за заведомо ложных сведений или сокрытия информации, обязанность вернуть её остается в силе.

Может ли Социальный фонд удержать переплату из будущих выплат

Если Социальный фонд обнаруживает переплату, он уведомляет гражданина о необходимости вернуть переплаченные суммы добровольно. Фонд предлагает удобные варианты погашения, такие как списание определенной суммы с пенсии или 20% ежемесячного дохода.

Юрист Кубасова отметила, что удержания возможны только после того, как пенсионера уведомили о переплате и получили согласие на удержание. Без согласия пенсия может удерживаться только по решению суда.

Последствия неуплаты переплаты

Если гражданин не возвращает незаконно полученные суммы в установленные сроки, Социальный фонд имеет право подать на него в суд. Суд, в свою очередь, может обязать вернуть неправомерно полученную сумму, добавить к ней неустойку и взыскать судебные расходы.

Штрафы не предусмотрены, но возможна административная или уголовная ответственность, если пенсионер сознательно предоставил ложные сведения. Это может повлечь за собой арест банковских счетов и удержание средств судебными приставами по исполнительному листу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

