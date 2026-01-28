Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 12:16На Лукерьинском пруду в Кстово стало светлее благодаря соцучастковым
28 января 2026 11:16Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля
28 января 2026 11:00Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
28 января 2026 10:59Четыре нижегородские школы закрыты на карантин из-за ОРВИ
28 января 2026 10:03Количество уникальных пользователей MAX за декабрь выросло на 12% – big data T2
28 января 2026 09:4212 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
28 января 2026 09:00Нижегородцы могут путешествовать в Мьянму без оформления виз
28 января 2026 08:43Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году
27 января 2026 20:12Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда
27 января 2026 19:48Алексей Антонов: "Нижегородская область одной из первых подключилась к оказанию комплексной гуманитарной помощи"
Общество

Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля

28 января 2026 11:16 Общество
Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в Нижегородской области вырастут размеры материнского капитала и пособий, связанных с материнством. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, они будут проиндексированы на 5,6%.

Размер материнского капитала после повышения составит 729 тысяч рублей на первого ребёнка и 963 тысячи — на второго. Индексация коснется не только новых сертификатов, но и уже оформленных — даже если часть средств уже была использована, оставшаяся сумма будет увеличена.

В отделении Соцфонда добавили, что Сертификат на маткапитал оформляется автоматически на основании данных из ЗАГСа. Информация о праве на получение и текущем остатке средств направляется в личный кабинет на портале Госуслуг. При этом материнский капитал не облагается налогом на доходы физических лиц.

Также с 1 февраля увеличатся размеры ряда пособий. Единовременная выплата при рождении ребёнка вырастет до 28 450,45 рубля. Если в семье рождаются двое или более детей, пособие выплачивается на каждого. При усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет, братьев или сестёр выплата составит 217 тысяч рублей.

Вырастет и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С учётом индексации он составит 10 837,2 рубля. В ведомстве напомнили, что пособие рассчитывается как 40% от среднего заработка за два года до отпуска по уходу за ребёнком, но оно не может быть ниже установленного минимума. Максимальный размер выплаты в 2026 году достигнет 83 021 рубля.

Напомним, с 1 января выросли пособия по беременности и родам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Маткапитал Социальный фонд
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 16:01Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году
21 января 2026 10:10Нижегородская область стала лидером в ПФО по темпам роста рождаемости
20 ноября 2025 15:37Более 9 млрд рублей направят на родительский капитал в Нижегородской области
12 августа 2025 08:41Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сокращён вдвое
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных