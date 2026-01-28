Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в Нижегородской области вырастут размеры материнского капитала и пособий, связанных с материнством. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, они будут проиндексированы на 5,6%.
Размер материнского капитала после повышения составит 729 тысяч рублей на первого ребёнка и 963 тысячи — на второго. Индексация коснется не только новых сертификатов, но и уже оформленных — даже если часть средств уже была использована, оставшаяся сумма будет увеличена.
В отделении Соцфонда добавили, что Сертификат на маткапитал оформляется автоматически на основании данных из ЗАГСа. Информация о праве на получение и текущем остатке средств направляется в личный кабинет на портале Госуслуг. При этом материнский капитал не облагается налогом на доходы физических лиц.
Также с 1 февраля увеличатся размеры ряда пособий. Единовременная выплата при рождении ребёнка вырастет до 28 450,45 рубля. Если в семье рождаются двое или более детей, пособие выплачивается на каждого. При усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет, братьев или сестёр выплата составит 217 тысяч рублей.
Вырастет и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С учётом индексации он составит 10 837,2 рубля. В ведомстве напомнили, что пособие рассчитывается как 40% от среднего заработка за два года до отпуска по уходу за ребёнком, но оно не может быть ниже установленного минимума. Максимальный размер выплаты в 2026 году достигнет 83 021 рубля.
Напомним, с 1 января выросли пособия по беременности и родам.
