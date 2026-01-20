Нижегородцы нарушили правила благоустройства на 219 млн рублей в 2025 году Общество

Фото: Елена Орленко

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде было наложено штрафов за нарушения в сфере благоустройства на сумму 219 миллионов 199 тысяч 500 рублей. Об этом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству сообщил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в течение года специалисты департамента составили 14 199 протоколов об административных правонарушениях, что на 8% больше, чем в 2024 году. Наибольшее количество нарушений (5515 протоколов или 39% от общего числа) зафиксировано по статье 3.8 КоАП Нижегородской области — за размещение и хранение материалов, техники и транспорта вне установленных мест.

По статье 3.1 (Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов) — за неочистку снега и наледи, переполненные урны и захламленные участки — было оформлено 4669 протоколов (33%).

По статье 3.5, касающейся нарушений при производстве земляных и ремонтных работ, составлено 2320 протоколов (16%). Это, в частности, проведение работ без ордера или несоблюдение сроков восстановления благоустройства.

За ненадлежащее содержание фасадов и жилых зданий (статья 3.9) было оформлено 740 протоколов (5%). По фактам несанкционированного размещения объявлений (статья 3.3) — 411 протоколов (3%).

Кроме того, за торговлю в неустановленных местах (статья 2.5) составлено 432 протокола (3%). Прочие нарушения составили 112 случаев (1%).

Андрей Бузин добавил, что в прошлом году административные комиссии рассмотрели 13 900 дел — на 12% больше, чем годом ранее. Было наложено штрафов на 219,2 млн рублей, в городской бюджет фактически поступило 166,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 600 административных дел завели из-за плохой уборки дворов от снега в Нижнем Новгороде.