Нижегородская ГЖИ выявила 189 переполненных мусорных площадок в праздники Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В период новогодних праздников инспекторы Государственной жилищной инспекции Нижегородской области провели проверку состояния мусорных контейнерных площадок. Специалисты осмотрели 716 контейнерных площадок по всей области. В результате выяснилось, что 189 из них оказались переполнены. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается также, что за первую половину января в ГЖИ поступило 47 обращений от жителей, недовольных несвоевременным вывозом отходов.

ГЖИ напоминает: если вывозом твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор, в случае нарушений ему может быть назначен штраф до 50 тысяч рублей. Для управляющих компаний санкции еще серьезнее — до 300 тысяч рублей.

Отдельно подчеркивается, что ситуацию усугубили сильные снегопады, из-за которых на придомовых территориях возникли сложности с проездом. Особенно это затронуло дома, находящиеся в ведении ТСЖ и небольших управляющих организаций. По данным мэрии Нижнего Новгорода, из-за нерасчищенных подъездных путей проблемы испытывали как жители, так и крупногабаритная техника, включая мусоровозы.

После новогодних каникул выяснилось, что мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега.

Ранее сообщалось, что по требованию ГЖИ коммунальщики вернули нижегородцам в 2025 году почти 4 млн рублей.