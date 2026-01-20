Штрафы за сосульки введут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде мобильные комплексы "Дозор" оснастят программным обеспечением, способным выявлять сосульки, наледь, повреждения фасадов и несанкционированные надписи на зданиях. Об этом на заседании комиссии городской думы по вопросам городского хозяйства сообщил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, сейчас в Нижнем Новгороде работает восемь таких комплексов. Они фиксируют нарушения правил парковки на озелененных территориях.

В 2025 году за такое правонарушение было наложено штрафов на 128,5 млн рублей, из которых 103,2 млн уже поступили в городской бюджет. В конце года мэрия приобрела еще два комплекса.

С 2026 года в городе также планируется внедрение системы "Страж", которая автоматически фиксирует транспорт, перевозящий сыпучие материалы без защитного тента. В ходе тестирования системы осенью 2025 года было составлено 84 протокола, сумма штрафов превысила 1,8 млн рублей. Комплексы планируется установить на въездах в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега.