Штрафы за сосульки введут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде мобильные комплексы "Дозор" оснастят программным обеспечением, способным выявлять сосульки, наледь, повреждения фасадов и несанкционированные надписи на зданиях. Об этом на заседании комиссии городской думы по вопросам городского хозяйства сообщил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По его словам, сейчас в Нижнем Новгороде работает восемь таких комплексов. Они фиксируют нарушения правил парковки на озелененных территориях.
В 2025 году за такое правонарушение было наложено штрафов на 128,5 млн рублей, из которых 103,2 млн уже поступили в городской бюджет. В конце года мэрия приобрела еще два комплекса.
С 2026 года в городе также планируется внедрение системы "Страж", которая автоматически фиксирует транспорт, перевозящий сыпучие материалы без защитного тента. В ходе тестирования системы осенью 2025 года было составлено 84 протокола, сумма штрафов превысила 1,8 млн рублей. Комплексы планируется установить на въездах в Нижний Новгород.
