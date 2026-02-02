Фото:
Четырех рыбаков спасли в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел на Волге в районе Хмелевки (Воротынский округ). Вечером 1 февраля поступил сигнал, что четыре человека нуждаются в помощи. Впоследствии выяснилось, что 31 января рыбаки на мотобуксировщике добрались на Хмелевские острова и разбили там лагерь, чтобы заночевать.
Рыбаки не учли погодные условия и самостоятельно вернуться не смогли. Ночью двое пошли в сторону поселка, там их встретили сотрудники аварийно-спасательного отряда Воротынца. Медпомощь обратившимся не требовалась.
Утром 2 февраля двух оставшихся рыбаков эвакуировали спасатели Приволжского регионального ПСО на судне на воздушной подушке. Они также не пострадали.
