Четырех рыбаков спасли в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Четырех рыбаков спасли в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на Волге в районе Хмелевки (Воротынский округ). Вечером 1 февраля поступил сигнал, что четыре человека нуждаются в помощи. Впоследствии выяснилось, что 31 января рыбаки на мотобуксировщике добрались на Хмелевские острова и разбили там лагерь, чтобы заночевать.

Рыбаки не учли погодные условия и самостоятельно вернуться не смогли. Ночью двое пошли в сторону поселка, там их встретили сотрудники аварийно-спасательного отряда Воротынца. Медпомощь обратившимся не требовалась.

Утром 2 февраля двух оставшихся рыбаков эвакуировали спасатели Приволжского регионального ПСО на судне на воздушной подушке. Они также не пострадали.