Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники зоопарка "Лимпопо" спасли редкую хищную птицу — белоплечего орлана, занесённого в Красную книгу России. Для сохранения жизни пернатого хищника Росприроднадзор выдал официальное разрешение на его изъятие из дикой природы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Орлана обнаружили на автомобильной стоянке в синтетическом мешке. Птица нуждалась в срочной помощи.
Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке. Ветеринары установили, что ему около трёх лет. У птицы диагностированы травма крыла и сильное истощение. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
"После его выздоровления будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности выпуска в естественную среду обитания", - добавили в Росприроднадзоре.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подготовили к переизданию первый том Красной книги.
