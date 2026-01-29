В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде

29 января 2026 16:20 Общество
Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде

Фото: Росприроднадзор

В Нижнем Новгороде сотрудники зоопарка "Лимпопо" спасли редкую хищную птицу — белоплечего орлана, занесённого в Красную книгу России. Для сохранения жизни пернатого хищника Росприроднадзор выдал официальное разрешение на его изъятие из дикой природы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Орлана обнаружили на автомобильной стоянке в синтетическом мешке. Птица нуждалась в срочной помощи.

Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке. Ветеринары установили, что ему около трёх лет. У птицы диагностированы травма крыла и сильное истощение. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"После его выздоровления будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности выпуска в естественную среду обитания", - добавили в Росприроднадзоре. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подготовили к переизданию первый том Красной книги. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных