Два нижегородских роддома временно закроют летом 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Летом 2026 года временно приостановят работу двух родильных учреждений — роддома № 4 и областного перинатального центра при городской клинической больнице № 40.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, временное закрытие связано с проведением плановой санитарной обработки помещений.

Ранее по аналогичной причине уже закрывался роддом № 1. Медучреждение не принимало пациенток с 23 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. После завершения дезинфекции роддом возобновил работу в штатном режиме.

Так, с 20 июля по 2 августа будет закрыт роддом № 4. Областной перинатальный центр при ГКБ № 40 временно прекратит прием с 10 по 23 августа.

На период дезинфекции рожениц будут направлять в другие учреждения. В конце июля помощь окажут роддом № 1 и областной перинатальный центр, а в августе — роддом № 4 и Дзержинский перинатальный центр.

Ранее власти опровергли закрытие роддома в Сергачской ЦРБ.