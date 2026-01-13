Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 15:19Два нижегородских роддома временно закроют летом 2026 года
13 января 2026 15:03Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде
13 января 2026 14:57Т2 провела лекцию по кибербезопасности для студентов
13 января 2026 14:49Ни одно прошение о помиловании не удовлетворили в Нижегородской области за год
13 января 2026 14:15С марта 2026 года в России изменится формула расчёта алиментов на детей
13 января 2026 13:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь 57 организациям в 2025 году
13 января 2026 13:25Стало известно, какие электрички отменят в Нижегородской области в январе
13 января 2026 13:09Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
13 января 2026 13:04Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники
13 января 2026 12:50Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января
Общество

Два нижегородских роддома временно закроют летом 2026 года

13 января 2026 15:19 Общество
Два нижегородских роддома временно закроются летом 2026 года

Фото: Александр Воложанин

Летом 2026 года временно приостановят работу двух родильных учреждений — роддома № 4 и областного перинатального центра при городской клинической больнице № 40.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, временное закрытие связано с проведением плановой санитарной обработки помещений.

Ранее по аналогичной причине уже закрывался роддом № 1. Медучреждение не принимало пациенток с 23 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. После завершения дезинфекции роддом возобновил работу в штатном режиме.

Так, с 20 июля по 2 августа будет закрыт роддом № 4. Областной перинатальный центр при ГКБ № 40 временно прекратит прием с 10 по 23 августа.

На период дезинфекции рожениц будут направлять в другие учреждения. В конце июля помощь окажут роддом № 1 и областной перинатальный центр, а в августе — роддом № 4 и Дзержинский перинатальный центр.

Ранее власти опровергли закрытие роддома в Сергачской ЦРБ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье роддом Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 11:16Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году
28 октября 2025 16:24Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям
03 сентября 2025 12:28Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска
29 августа 2025 10:54Нижегородский роддом впервые провел роды в воде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных