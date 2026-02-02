В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации Афиша

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

4-5 февраля 2026 года в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве состоится Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 (16+). Организаторы заявляют, что это будет крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

НАИС традиционно собирает участников со всей авиационной отрасли — от представителей промышленных предприятий и научных организаций до органов власти разных уровней. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Ожидается, что в 2026 году в салоне и параллельной выставке ДРОНТЕХ примут участие более 200 компаний из России, Китая и Республики Беларусь. Количество профессиональных посетителей может превысить 10 тысяч человек.

По данным организаторов, модернизация авиационной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов. С 2019 года в рамках нацпроектов было обновлено свыше 30 аэропортов, преимущественно в регионах Сибири и Дальнего Востока. С 2025 года программа продолжена в рамках проекта "Эффективная транспортная система", к 2030 году планируется обновить не менее 75 аэропортов.

Экспозиция НАИС и ДРОНТЕХ охватит широкий спектр технологий — от аэродромных светосигнальных систем и решений в области электроснабжения до цифровых платформ, биометрии, беспилотников и наземной робототехники.