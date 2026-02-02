Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
02 февраля 2026 17:34В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации
31 января 2026 08:08Выставка о создателе "денежной" печати открылась в Нижнем Новгороде
15 января 2026 09:50"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля
06 января 2026 15:54Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 16 января
05 января 2026 10:01"Рождественская фиеста" пройдет в Нижнем Новгороде 6 января
03 января 2026 15:32Старт Рождественской фиесты в Нижнем Новгороде отложили из-за непогоды
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 09:00Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы
26 декабря 2025 19:25Нижегородские театры запустили новогодний марафон спектаклей
25 декабря 2025 13:01Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Афиша

В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации

02 февраля 2026 17:34 Афиша
В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

4-5 февраля 2026 года в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве состоится Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 (16+). Организаторы заявляют, что это будет крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

НАИС традиционно собирает участников со всей авиационной отрасли — от представителей промышленных предприятий и научных организаций до органов власти разных уровней. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Ожидается, что в 2026 году в салоне и параллельной выставке ДРОНТЕХ примут участие более 200 компаний из России, Китая и Республики Беларусь. Количество профессиональных посетителей может превысить 10 тысяч человек.

По данным организаторов, модернизация авиационной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов. С 2019 года в рамках нацпроектов было обновлено свыше 30 аэропортов, преимущественно в регионах Сибири и Дальнего Востока. С 2025 года программа продолжена в рамках проекта "Эффективная транспортная система", к 2030 году планируется обновить не менее 75 аэропортов.

Экспозиция НАИС и ДРОНТЕХ охватит широкий спектр технологий — от аэродромных светосигнальных систем и решений в области электроснабжения до цифровых платформ, биометрии, беспилотников и наземной робототехники.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
авиация Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных