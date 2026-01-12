Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова подвел итоги работы в период новогодних праздников.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 31 декабря по 11 января аэропорт принял и отправил более 36 тысяч пассажиров. За это время было выполнено 347 взлетов и посадок.

Основную часть потока составили путешественники, выбравшие внутрироссийские маршруты — около 29 тысяч человек. Наибольшим спросом у нижегородцев пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург.

Среди зарубежных направлений лидировали Шарм-эль-Шейх и Ташкент.

Пиковым днем по количеству обслуженных рейсов и пассажиров стало 5 января. В этот день через аэропорт прошли 4,7 тысячи человек, было выполнено 47 рейсов.

Напомним, всего в новогодние праздники нижегородцы могли улететь по 16 различным направлениям.

Ранее сообщалось, что первым в нижегородском аэропорту "Чкалов" в 2026 году приземлился самолет из Сочи.