Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 17:573,5 тысячи юных нижегородцев вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады
12 января 2026 17:56400 многодетных семей получили жилищные сертификаты в Нижегородской области
12 января 2026 17:39Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января
12 января 2026 17:29Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники
12 января 2026 17:18Николай Шадрин: "Программа "Герои.Нижегородская область" помогает участникам СВО работать на благо общества"
12 января 2026 17:13Выяснилось, какая погода ждет нижегородцев в середине января
12 января 2026 16:58Фуникулер в Нижегородском кремле перевез более 360 000 человек за год
12 января 2026 16:50Юрист объяснил, когда ругань в голосовом сообщении обернётся штрафом
12 января 2026 16:29​​​​​​​Цифровые помощники Деда Мороза обработали более полумиллиона звонков
12 января 2026 16:25Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня
Общество

Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники

12 января 2026 17:29 Общество
Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова подвел итоги работы в период новогодних праздников.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 31 декабря по 11 января аэропорт принял и отправил более 36 тысяч пассажиров. За это время было выполнено 347 взлетов и посадок.

Основную часть потока составили путешественники, выбравшие внутрироссийские маршруты — около 29 тысяч человек. Наибольшим спросом у нижегородцев пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург.

Среди зарубежных направлений лидировали Шарм-эль-Шейх и Ташкент.

Пиковым днем по количеству обслуженных рейсов и пассажиров стало 5 января. В этот день через аэропорт прошли 4,7 тысячи человек, было выполнено 47 рейсов.

Напомним, всего в новогодние праздники нижегородцы могли улететь по 16 различным направлениям.

Ранее сообщалось, что первым в нижегородском аэропорту "Чкалов" в 2026 году приземлился самолет из Сочи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных