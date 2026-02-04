Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года Экономика

Фото: Дирекция по строительству Нижегородской области

Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, а передать ключи новоселам — в первой половине 2028 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ProСтратегию.

Сейчас на объекте полностью завершены работы "нулевого цикла": построены фундамент, стены и перекрытия подвала. В настоящее время ведется монтаж бетонно-монолитного каркаса и перекрытий второго этажа.

Параллельно продолжаются работы на других участках. Уже устроено свайное основание для второго дома, а для третьего — вырыт котлован. Общая площадь первых трех зданий превысит 36 тысяч кв. метров.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин отметил, что регистрация первых дольщиков уже началась. Сделки оформляются с использованием эскроу-счетов.

Проект в Ольгине является самым масштабным проектом КРТ в Нижегородской области. Он реализуется на территории более 265 гектаров. Всего здесь планируется построить около 1,4 млн кв. метров жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой. Район рассчитан на проживание более 45 тысяч человек.

Застройщиком выступает АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" при поддержке ДОМ.РФ.

Ранее сообщалось, что компания уже спроектировала более 25 тысяч кв. метров жилья с использованием отечественного программного обеспечения на базе технологий информационного моделирования. В рамках проекта предстоит разработать еще свыше 325 тысяч кв. метров.