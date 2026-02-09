Жалобы нижегородцев на воду и дороги дошли до Бастрыкина Происшествия

Глава Следкома России Александр Бастрыкин обратил внимание на уже четвертое уголовное дело, возбужденное по обращениям жителей Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Поводом для проверки стало обращение уроженки Павловского округа. Она заявила о нарушении прав жителей деревень Крюки, Меленки и Заплатино.

По ее словам, в этих населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение. Из-за этого люди вынуждены пользоваться технической водой из местной скважины, которая непригодна не только для питья, но и для бытовых нужд.

Кроме того, на протяжении длительного времени профильные органы отказывают жителям в ремонте и строительстве дорог, а также в газификации деревень Крюки и Заплатино. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.

Региональное управление Следственного комитета трижды возбуждало уголовные дела по данным фактам. Однако все соответствующие постановления были отменены Павловским городским прокурором и его заместителем. Два решения не удалось обжаловать у прокурора области, третье в настоящее время находится на стадии обжалования.

В итоге уголовное дело было возбуждено в четвертый раз. О ходе и итогах расследования Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

