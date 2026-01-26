Трое жителей Арзамаса потеряли более 1,3 млн рублей из-за мошенников

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
26 января 2026 19:02 Происшествия
В Арзамасе Нижегородской области трое местных жителей пострадали от рук преступников, потеряв крупную сумму денег. Общая сумма ущерба составила 1 374 900 рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Первым пострадавшим стал 49-летний водитель такси. Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок от незнакомца, выдававшего себя за работника службы возврата средств. Под предлогом возмещения потерянных денег, звонивший убедил водителя назвать реквизиты банковской карты супруги, включая CVV-код. Позже выяснилось, что жертва добровольно назвала мошеннику секретные данные, после чего с карточки супруги исчезли 11 тысяч рублей.

Спустя несколько дней аналогичный инцидент произошёл с 22-летней студенткой. Девушка поверила "сотруднице банка", которая рассказала студентке о подозрительной активности с ее банковским счетом. Девушка поспешила обезопасить свои средства, и перечислила по указанным ей реквизитам 383 900 рублей. Лишь после того, как связь с аферистами прервалась, потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенничества.

Третья пострадавшая, 54-летняя женщина, потеряла почти миллион рублей. Она сообщила, что с ней связался якобы сотрудник полиции, который посоветовал срочно перевести накопления на "безопасный счёт". В результате произведенных финансовых операций потерпевшая лишилась 980 000 рублей.

В связи с этими происшествиями в отделе полиции "Арзамасский" открыты уголовные дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество"), начато досудебное расследование и принимаются меры по установлению личности преступников.

Ранее сообщалось, что аферистам удалось выманить у жительницы Арзамаса 2 млн рублей под предлогом инвестиций.

