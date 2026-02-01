Жительнице Выксы грозит три года лишения свободы за дропперство Происшествия

Фото: Александр Воложанин

28-летняя жительница Выксы окажется на скамье подсудимых за дропперство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина искала подработку в интернете и откликнулась на предложение от неизвестного. Ей предложили получать деньги на личную банковскую карту и пересылать их на другие счета.

В конце августа 2025 года на ее счет поступили 20 900 рублей, которые она перевела по указанию "работодателя". За это она получила процент от суммы.

Как отметили в полиции, ранее проблем с законом у женщины не было. Она нигде официально не работала и во время следствия полностью признала вину. Теперь ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 187 УК РФ — "неправомерный оборот средств платежей". Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело уже передано в суд. В полиции Нижегородской области напоминают: передавать свои банковские данные или выполнять финансовые операции по указанию незнакомцев — опасно и может повлечь уголовную ответственность.

