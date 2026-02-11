На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Электричка сбила 59-летнего мужчину на Бору: начата проверка

11 февраля 2026 16:04 Происшествия
Электричка сбила 59-летнего мужчину на Бору: начата проверка

Фото: Центральное МСУТ СКР

59-летнего мужчину сбила электричка на Бору. Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщили в ведомстве. 

Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, около 13:00 на железнодорожном переезде Горьковской магистрали в черте города Бор. Электропоезд №6929 сбил местного жителя, который переходил пути. В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.  

Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства случившегося и дают оценку действиям ответственных лиц.  

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Среди основных причин травмирования называют нарушение установленных правил, нахождение на путях в запрещенных местах, спешку и невнимательность, в том числе использование гаджетов, а также отказ пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура помогла матери сбитого на станции Спортивная нижегородца добиться выплаты компенсации от РЖД. 

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура помогла матери сбитого на станции Спортивная нижегородца добиться выплаты компенсации от РЖД.

Теги:
Бор электрички
