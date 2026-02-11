Электричка сбила 59-летнего мужчину на Бору: начата проверка Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

59-летнего мужчину сбила электричка на Бору. Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, около 13:00 на железнодорожном переезде Горьковской магистрали в черте города Бор. Электропоезд №6929 сбил местного жителя, который переходил пути. В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства случившегося и дают оценку действиям ответственных лиц.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Среди основных причин травмирования называют нарушение установленных правил, нахождение на путях в запрещенных местах, спешку и невнимательность, в том числе использование гаджетов, а также отказ пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.

