Поезд насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижегородской области проводится проверка после гибели мужчины на железной дороге. По данным Центрального МСУТ СК России, трагедия произошла утром 10 ноября 2025 года на перегоне между станциями Нижний Новгород и Нижний Новгород-Сортировочный.

Мужчина оказался на путях в неустановленном для перехода месте и был смертельно травмирован пассажирским поездом.

Следователи на транспорте уже начали доследственную проверку. Рассматривается возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по статье 263 УК РФ.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые проверочные мероприятия.

