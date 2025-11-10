Поезд насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижегородской области проводится проверка после гибели мужчины на железной дороге. По данным Центрального МСУТ СК России, трагедия произошла утром 10 ноября 2025 года на перегоне между станциями Нижний Новгород и Нижний Новгород-Сортировочный.
Мужчина оказался на путях в неустановленном для перехода месте и был смертельно травмирован пассажирским поездом.
Следователи на транспорте уже начали доследственную проверку. Рассматривается возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по статье 263 УК РФ.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые проверочные мероприятия.
Ранее сообщалось, что 32-летний нижегородец за рулем иномарки насмерть задавил лежащего на дороге пешехода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+