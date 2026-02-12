Президентский фонд природы поддержал 9 нижегородских проектов Общество

Фото: Президентский фонд природы

Нижегородская область заняла 3-е место в России по числу поддержанных заявок на конкурсе Президентского фонда природы. Победителями от региона признаны девять проектов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Итоги конкурса подвели 11 февраля на заседании Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных инициатив под председательством первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. В обсуждении принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В число поддержанных вошли проекты, направленные на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, защиту памятников природы, развитие экологического туризма и волонтерства, а также экологическое просвещение детей и молодежи.

Отдельное внимание уделено созданию искусственных гнездовий для краснокнижных птиц, улучшению условий содержания северных лесных оленей в заповеднике "Керженский", восстановлению редких растений и популяризации Красной книги региона.

Глеб Никитин отметил, что достигнутые результаты подтверждают высокий потенциал региона в сфере охраны окружающей среды и устойчивый общественный запрос на природоохранные проекты. Он добавил, что поддержка и развитие экологических инициатив продолжатся, в том числе в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Всего на конкурс поступило 939 заявок из 81 региона России, из них 73 — от Нижегородской области. Поддержку получат 157 проектов по всей стране, на их реализацию в 2026 году направят 1 млрд рублей. Старт инициатив запланирован на 1 марта.

В региональном минэкологии подчеркнули, что высокий результат стал возможен благодаря активности экологического сообщества, качественной проработке инициатив и методической поддержке со стороны ведомства. На этапе подготовки специалисты министерства проводили консультационные семинары и сопровождали участников конкурса.

С 2025 года по поручению президента Владимира Путина в стране реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", который пришел на смену нацпроекту "Экология". Он направлен на развитие системы обращения с отходами, ликвидацию свалок, расчистку водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и защиту редких видов животных. В его состав входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Ранее сообщалось, что еще 30 видов животных включили в Красную книгу Нижегородской области.