Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 09:00Две деревни на Ваче хотят сделать селами для устранения адресной путаницы
27 января 2026 08:00Болото "Келейное Кривое" в Семеновском округе возьмут под охрану
27 января 2026 07:00Нижний Новгород отправил 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого в Китай
26 января 2026 19:20Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
26 января 2026 18:31Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января
26 января 2026 18:05Регистрация пассажиров в нижегородском аэропорту переходит в обычный режим
26 января 2026 17:53Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт
26 января 2026 17:40Дом и ледовую арену построят вместо кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
26 января 2026 17:21Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
Общество

Болото "Келейное Кривое" в Семеновском округе возьмут под охрану

27 января 2026 08:00 Общество
Болото Келейное Кривое в Семеновском округе возьмут под охрану

Власти Нижегородской области подготовили проект постановления о присвоении охранного статуса болотному массиву "Келейное Кривое", расположенному в городском округе Семеновский. Официальный документ размещен на сайте правительства региона.

Данная местность, занимающая более 2150 гектаров, является крупнейшим болотным образованием в округе и отличается уникальным биологическим разнообразием. Здесь обитают редкие животные и произрастают охраняемые растения, занесенные в Красную книгу.

В том числе, на территории встречаются багульник, голубика, клюква мелкоплодная, а также филин, журавль и другие виды флоры и фауны.

На территории памятника природы устанавливается жесткий режим охраны: ограничивается любая хозяйственная деятельность, включая строительство, мелиорацию земель, выпас скота, весеннюю охоту и сбор дикоросов.

При этом разрешено свободное пользование ресурсами леса в личных нуждах (сбор грибов и ягод), спортивная и любительская охота в летний, осенний и зимний сезоны, а также любительская рыбалка. Допускается создание экологических маршрутов и организация познавательных экскурсий.

Документ находится на стадии публичных обсуждений, которые продлятся до 24 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что охранные зоны вокруг тополей-долгожителей сформировали в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Природа Семеновский городской округ Экология
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2025 14:0410 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году
10 декабря 2025 14:00Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
07 декабря 2025 16:34Грибы выросли в декабре на территории Керженского заповедника
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных