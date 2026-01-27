Болото "Келейное Кривое" в Семеновском округе возьмут под охрану

Власти Нижегородской области подготовили проект постановления о присвоении охранного статуса болотному массиву "Келейное Кривое", расположенному в городском округе Семеновский. Официальный документ размещен на сайте правительства региона.
Данная местность, занимающая более 2150 гектаров, является крупнейшим болотным образованием в округе и отличается уникальным биологическим разнообразием. Здесь обитают редкие животные и произрастают охраняемые растения, занесенные в Красную книгу.
В том числе, на территории встречаются багульник, голубика, клюква мелкоплодная, а также филин, журавль и другие виды флоры и фауны.
На территории памятника природы устанавливается жесткий режим охраны: ограничивается любая хозяйственная деятельность, включая строительство, мелиорацию земель, выпас скота, весеннюю охоту и сбор дикоросов.
При этом разрешено свободное пользование ресурсами леса в личных нуждах (сбор грибов и ягод), спортивная и любительская охота в летний, осенний и зимний сезоны, а также любительская рыбалка. Допускается создание экологических маршрутов и организация познавательных экскурсий.
Документ находится на стадии публичных обсуждений, которые продлятся до 24 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что охранные зоны вокруг тополей-долгожителей сформировали в Нижнем Новгороде.
