В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 14:29Мобильный интернет МегаФона набрал скорость на дороге в Чувашию
29 января 2026 14:27Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область
29 января 2026 14:19Троих пропавших детей разыскивают в Нижегородской области
29 января 2026 13:50Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей
29 января 2026 13:33Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области
29 января 2026 12:45Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде
29 января 2026 12:29Нижегородский военком призвал не путать резервистов с военными
29 января 2026 12:12Внедрение демографического стандарта на предприятиях обсудили в Нижнем Новгороде
29 января 2026 11:56От месторождения до порта: МегаФон создал частную LTE-сеть для угольного гиганта
29 января 2026 11:00Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте
Общество

Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области

29 января 2026 13:33 Общество
Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области

Фото: минэкологии Нижегородской области

В Нижегородской области подготовлен макет переиздания первого тома региональной Красной книги, посвящённого животным. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона, новое издание создано с учётом актуальных научных данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения представителях фауны. Работа стала результатом многолетней и последовательной деятельности по сохранению биоразнообразия и развитию экологической политики региона.

Красная книга представляет собой официальный документ, который служит стратегическим инструментом охраны природы. Переиздание выполнено в соответствии с современными научными подходами и действующим законодательством России. В обновлённой версии представлена актуальная информация о численности и состоянии популяций, ареалах распространения, основных угрозах и необходимых мерах по защите исчезающих и редких видов. Работа ведётся в рамках целей национального проекта "Экологическое благополучие".

Основные особенности нового издания:

Актуализированные перечни видов. Проведена полная ревизия состава животных, включённых в Красную книгу. Некоторые виды исключены из списка благодаря улучшению их состояния, достигнутому за счёт природоохранных мер. В то же время добавлены новые виды, чьё положение вызывает тревогу.

Современные научные данные. Основа книги — результаты последних научных исследований, данных полевых наблюдений и государственного экологического мониторинга, выполненных после выхода предыдущей версии.

Новый формат подачи информации. Каждый вид снабжён развернутым описанием, картами ареала, фотографиями высокого качества и научными иллюстрациями.

Практическая значимость. Книга будет использоваться специалистами в области охраны природы, экологами, преподавателями и студентами, а также работниками лесного и охотничьего хозяйств. Она может быть интересна и всем, кто изучает природу Нижегородской области. Переиздание является вкладом в дело сохранения природного наследия региона и подтверждает стремление к устойчивому развитию.

Глава минэкологии Нижегородской области Владимир Тужилин отметил, что обновление Красной книги — важный шаг в экологической работе. По его словам, это не просто фиксация текущей ситуации, а инструмент, задающий ориентиры для будущих действий. Издание должно стать практическим руководством как для государственных структур, так и для экологических организаций и добровольцев.

Макет новой версии Красной книги размещен на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов региона.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие". Он объединил задачи, ранее входившие в проект "Экология", и направлен на создание комфортной окружающей среды: развитие инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, устранение свалок, очистку водоёмов, охрану лесов, сокращение выбросов в атмосферу, а также на поддержку экологического туризма и защиту редких видов животных.

Ранее сообщалось, что 60 новых представителей флоры и фауны пополнили нижегородскую Красную книгу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Красная книга Экология
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2026 11:34Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности
17 января 2026 11:56Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных