Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

В Нижегородской области подготовлен макет переиздания первого тома региональной Красной книги, посвящённого животным. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона, новое издание создано с учётом актуальных научных данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения представителях фауны. Работа стала результатом многолетней и последовательной деятельности по сохранению биоразнообразия и развитию экологической политики региона.

Красная книга представляет собой официальный документ, который служит стратегическим инструментом охраны природы. Переиздание выполнено в соответствии с современными научными подходами и действующим законодательством России. В обновлённой версии представлена актуальная информация о численности и состоянии популяций, ареалах распространения, основных угрозах и необходимых мерах по защите исчезающих и редких видов. Работа ведётся в рамках целей национального проекта "Экологическое благополучие".

Основные особенности нового издания:

Актуализированные перечни видов. Проведена полная ревизия состава животных, включённых в Красную книгу. Некоторые виды исключены из списка благодаря улучшению их состояния, достигнутому за счёт природоохранных мер. В то же время добавлены новые виды, чьё положение вызывает тревогу.

Современные научные данные. Основа книги — результаты последних научных исследований, данных полевых наблюдений и государственного экологического мониторинга, выполненных после выхода предыдущей версии.

Новый формат подачи информации. Каждый вид снабжён развернутым описанием, картами ареала, фотографиями высокого качества и научными иллюстрациями.

Практическая значимость. Книга будет использоваться специалистами в области охраны природы, экологами, преподавателями и студентами, а также работниками лесного и охотничьего хозяйств. Она может быть интересна и всем, кто изучает природу Нижегородской области. Переиздание является вкладом в дело сохранения природного наследия региона и подтверждает стремление к устойчивому развитию.

Глава минэкологии Нижегородской области Владимир Тужилин отметил, что обновление Красной книги — важный шаг в экологической работе. По его словам, это не просто фиксация текущей ситуации, а инструмент, задающий ориентиры для будущих действий. Издание должно стать практическим руководством как для государственных структур, так и для экологических организаций и добровольцев.

Макет новой версии Красной книги размещен на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов региона.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие". Он объединил задачи, ранее входившие в проект "Экология", и направлен на создание комфортной окружающей среды: развитие инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, устранение свалок, очистку водоёмов, охрану лесов, сокращение выбросов в атмосферу, а также на поддержку экологического туризма и защиту редких видов животных.

Ранее сообщалось, что 60 новых представителей флоры и фауны пополнили нижегородскую Красную книгу.