Еще 30 видов животных включили в Красную книгу Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижегородской области проводится обновление данных Красной книги за счет включения и исключения отдельных видов растений, животных, грибов и лишайников. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве экологии, работа носит плановый характер.

Предыдущая актуализация списка проводилась в 2024 году. Необходимость пересмотра связана с углубленным изучением биоразнообразия региона и поступлением новой информации о видах.

В редакцию Красной книги Нижегородской области на 2025 год вошли 30 новых видов животных, среди которых клуша, печальная златка, малый подорлик и другие. Одновременно из списка исключены 47 видов, включая хохотунью, волжскую сельдь и луговую пяденицу.

Также произведены изменения в разделах, касающихся растений, грибов и лишайников: исключены 12 видов, в том числе бриория сивоватая, змеевик и темно-красный дремлик. Включены 30 новых, среди них заразиха высокая, наяда гибкая и уснея пещеристая.

Ранее сообщалось, что в регионе подготовили к переизданию первый том Красной книги. 

Теги:
Красная книга Экология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных