Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2026 10:00
Суд обязал ФСИН отремонтировать аварийную гостиницу в Лысковском районе
17 февраля 2026 09:49
Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области
17 февраля 2026 09:40
Два года колонии получил нижегородец за стрельбу на городском пляже
17 февраля 2026 08:57
Задержан обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварке
17 февраля 2026 08:00
Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят
16 февраля 2026 20:32
Вдова из Шахунского округа отдала аферистам 3,7 млн рублей
16 февраля 2026 20:00
Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе
16 февраля 2026 18:45
Суд освободил нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу из СИЗО
16 февраля 2026 18:00
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Лысковском округе
16 февраля 2026 17:49
Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев получил 3,5 года колонии
Происшествия

Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области

17 февраля 2026 09:49 Происшествия
Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижегородской области пресечена противоправная деятельность начальника материально-технического подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО "РЖД", причастного к получению взятки.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, мероприятия проведены совместно с Управлением "Т" СЭБ ФСБ России, Главным управлением на транспорте МВД России и УТ МВД России по ПФО.

По данным ведомства, должностное лицо, находясь в Москве, согласовало выделение финансирования для оплаты поставок канцелярских товаров определенной организацией в подразделения железной дороги. За это он получил взятку в размере свыше 500 000 рублей.

По материалам проверки Центральным МСУТ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий. ФСБ опубликовала видео с обысков дома у задержанной. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
взятка РЖД ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 10:14
ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области
16 января 2026 18:38
Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника "Атомстройэкспорта"
24 сентября 2025 16:00
ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных