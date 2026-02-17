Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижегородской области пресечена противоправная деятельность начальника материально-технического подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО "РЖД", причастного к получению взятки.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, мероприятия проведены совместно с Управлением "Т" СЭБ ФСБ России, Главным управлением на транспорте МВД России и УТ МВД России по ПФО.

По данным ведомства, должностное лицо, находясь в Москве, согласовало выделение финансирования для оплаты поставок канцелярских товаров определенной организацией в подразделения железной дороги. За это он получил взятку в размере свыше 500 000 рублей.

По материалам проверки Центральным МСУТ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

