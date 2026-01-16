У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Происшествия

Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника "Атомстройэкспорта"

16 января 2026 18:38 Происшествия
Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника Атомстройэкспорта

Сотрудники нижегородского УФСБ задержали руководителя одного из учреждений в сфере строительства и энергетики, обвиняемого в финансировании экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Установлено, что задержанный, выступая против российских властей и являясь сторонником политизированной экстремистской организации, переводил деньги на иностранные банковские счета запрещенной структуры (какой именно — в ФСБ не уточнили). 

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ возбудили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Нижегородской области. Фигурант задержан по месту жительства. Дома у него прошли обыски, в ходе которых были изъяты компьютер и средства связи. 

УФСБ устанавливает возможных соучастников задержанного и иных эпизодов противоправной деятельности. 

Днем 16 января появилась информация о задержании экс-заммэра Сарова, а ныне директора по капитальному строительству "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака. По данным ТАСС, его заподозрили в финансировании ВСУ. 

Напомним также, что Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных