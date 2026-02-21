Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
21 февраля 2026 16:56
Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту
21 февраля 2026 14:52
Расписание трех нижегородских электричек изменится в марте
21 февраля 2026 14:07
Стала известна стоимость новых автомобилей Volga в Нижнем Новгороде
21 февраля 2026 13:29
Нижегородкам рассказали, какие подарки не стоит дарить на 23 Февраля
21 февраля 2026 12:21
В Нижегородской области обсудили поддержку лесопромышленного комплекса
21 февраля 2026 11:17
Нижегородцам рассказали, как готовили блины на Масленицу в XIX веке
21 февраля 2026 09:58
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
21 февраля 2026 08:11
Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей
20 февраля 2026 21:15
Карьерный форум "Труд Крут" прошел в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 20:48
Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде
Общество

Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту

21 февраля 2026 16:56 Общество
Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту

Фото: Александр Воложанин

21 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова были зафиксированы задержки рейсов по различным причинам.  

Приволжская транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров.

Как сообщили в ведомстве, на месте работают транспортные прокуроры, которые следят за тем, чтобы гражданам предоставлялись услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.  

По данным онлайн-табло, сегодня задержали четыре рейса до Казани. Аэропорт столицы Татарстана был закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, накануне рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали почти на 7 часов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
