Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Александр Воложанин

21 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова были зафиксированы задержки рейсов по различным причинам.

Приволжская транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров.

Как сообщили в ведомстве, на месте работают транспортные прокуроры, которые следят за тем, чтобы гражданам предоставлялись услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

По данным онлайн-табло, сегодня задержали четыре рейса до Казани. Аэропорт столицы Татарстана был закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, накануне рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали почти на 7 часов.