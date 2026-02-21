Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту

Фото:
21 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова были зафиксированы задержки рейсов по различным причинам.
Приволжская транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров.
Как сообщили в ведомстве, на месте работают транспортные прокуроры, которые следят за тем, чтобы гражданам предоставлялись услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
По данным онлайн-табло, сегодня задержали четыре рейса до Казани. Аэропорт столицы Татарстана был закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, накануне рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали почти на 7 часов.
