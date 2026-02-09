В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 15:31Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах
09 февраля 2026 14:53Налоговая предупредила нижегородцев о новой схеме мошенничества
09 февраля 2026 14:35Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля
09 февраля 2026 13:34Нижегородцам рассказали, как уберечься от инфаркта и инсульта
09 февраля 2026 13:22Ветеран СВО провел "урок мужества" для участников спортивно-патриотических сборов "Код доступа: Зима"
09 февраля 2026 13:19Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
09 февраля 2026 13:11Восемь новых агротехнологических классов откроют в нижегородских школах в 2026 году
09 февраля 2026 12:39Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
09 февраля 2026 12:18Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 11:36126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года
Общество

Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах

09 февраля 2026 15:31 Общество
Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах

Фото: Александр Воложанин

В Госдуме предложили дать россиянам возможность проходить паспортный контроль в аэропортах быстрее. Идея заключается в том, чтобы в часы пик выделять отдельную очередь для граждан России, когда в залах скапливается общий поток пассажиров. Насколько такая мера может помочь, разбирался 360.ru.

Авиаэксперт Виктор Прядка считает, что большого эффекта от такого разделения ждать не стоит. По его словам, иностранных пассажиров в российских аэропортах сейчас не так много, и они почти не влияют на скорость прохождения контроля. Поэтому даже если развести потоки, заметно быстрее россияне проходить не станут.

Эксперт пояснил, что при создании отдельной стойки для иностранцев может возникнуть парадоксальная ситуация: пассажиров окажется всего несколько, а сотрудник паспортного контроля фактически останется без работы. К тому же сам принцип прохода "без очереди" он назвал спорным, напомнив, что формально все граждане находятся в равных условиях.

"Я думаю, все-таки более разумно на общих основаниях, чтобы все проходили", — добавил Прядка.

Основную причину длинных очередей эксперт видит совсем в другом. Гораздо сильнее на загрузку паспортного контроля влияют трудовые мигранты из стран Средней Азии, которых прилетает значительно больше. Их документы проверяют дольше и внимательнее из‑за повышенных требований безопасности.

Эксперт предложил рассмотреть вариант отдельного направления именно для этой категории пассажиров, поскольку их документы проверяют дольше и тщательнее из-за усиленных мер безопасности. При этом таких пассажиров можно объединить с другими иностранцами, чьи документы также требуют более внимательной проверки.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт имени Чкалова оказался вошел в топ-3 лучших аэропортов России.

Теги:
Аэропорт Госдума Мигранты
