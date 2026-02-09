Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Госдуме предложили дать россиянам возможность проходить паспортный контроль в аэропортах быстрее. Идея заключается в том, чтобы в часы пик выделять отдельную очередь для граждан России, когда в залах скапливается общий поток пассажиров. Насколько такая мера может помочь, разбирался 360.ru.

Авиаэксперт Виктор Прядка считает, что большого эффекта от такого разделения ждать не стоит. По его словам, иностранных пассажиров в российских аэропортах сейчас не так много, и они почти не влияют на скорость прохождения контроля. Поэтому даже если развести потоки, заметно быстрее россияне проходить не станут.

Эксперт пояснил, что при создании отдельной стойки для иностранцев может возникнуть парадоксальная ситуация: пассажиров окажется всего несколько, а сотрудник паспортного контроля фактически останется без работы. К тому же сам принцип прохода "без очереди" он назвал спорным, напомнив, что формально все граждане находятся в равных условиях.

"Я думаю, все-таки более разумно на общих основаниях, чтобы все проходили", — добавил Прядка.

Основную причину длинных очередей эксперт видит совсем в другом. Гораздо сильнее на загрузку паспортного контроля влияют трудовые мигранты из стран Средней Азии, которых прилетает значительно больше. Их документы проверяют дольше и внимательнее из‑за повышенных требований безопасности.

Эксперт предложил рассмотреть вариант отдельного направления именно для этой категории пассажиров, поскольку их документы проверяют дольше и тщательнее из-за усиленных мер безопасности. При этом таких пассажиров можно объединить с другими иностранцами, чьи документы также требуют более внимательной проверки.

