Строительство центра "Нижний экспо" включили в план концессий на 2026 год

Проект многофункционального комплекса "Нижний Экспо" в Нижнем Новгороде включен в перечень объектов, по которым планируется заключение концессионного соглашения в 2026 году. Об этом сообщается в распоряжении регионального правительства.
Стоимость строительства оценена в 41,2 млрд рублей. Общая площадь комплекса зданий конгрессно-выставочного центра с гостиницей составит 103,6 тысячи кв. м. Построить его планируют вблизи нижегородского аэропорта за 3,5 года.
Напомним, соглашение о реализации проекта между правительством региона и АО "УК "Аэропорты регионов" было подписано в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда общий объём инвестиций оценивался в более чем 18 млрд рублей. В том же месяце нижегородский минград выдал разрешение АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" на разработку проекта планировки и межевания территории.
