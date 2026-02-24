Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Политика

Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком

24 февраля 2026 11:05
Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком

Фото: соцсети Александра Курдюмова

В новом составе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации партию ЛДПР будет представлять Василина Кулиева. Об этом сообщил в социальных сетях прежний представитель ЛДПР в ЦИК, нижегородец Александр Курдюмов.

"С окончанием полномочий текущего состава Центризбиркома завершается и мой срок работы в комиссии. Все процедуры проходят в соответствии с законодательством", — отметил Курдюмов.

Он подчеркнул, что членство в ЦИК подразумевает ряд ограничений, включая запрет на участие в партийной и избирательной деятельности.

"Учитывая предстоящий Единый день голосования в 2026 году, я сосредоточусь на работе в структуре ЛДПР и в возглавляемом мной "Блоке Жириновского"", — добавил Курдюмов.

Напомним, что в Центризбиркоме Курдюмов работал с июня 2021 года. В качестве члена ЦИК он принимал участие в наблюдениях за выборами в Тунисе. 

Александр Курдюмов Назначения ЦИК
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных