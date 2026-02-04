Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября Политика

Фото: Александр Воложанин

Выборы депутатов Государственной думы РФ запланированы на 20 сентября 2026 года, сообщил Центризбирком.

Днем голосования будет третье воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий нынешнего состава парламента. Официально выборы назначит президент России своим указом, который будет опубликован в июне 2026 года.

В Госдуме будет 450 депутатов. Половину из них — 225 человек — изберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Такая смешанная система применяется в России с 2016 года.

Впервые участие в выборах в Госдуму примут жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для этого были скорректированы границы избирательных округов: в Донецкой Народной Республике образовано три одномандатных округа, в Луганской — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.

Новый состав будет работать в течение пяти лет — до сентября 2031 года.

