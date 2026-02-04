Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября

Фото:
Выборы депутатов Государственной думы РФ запланированы на 20 сентября 2026 года, сообщил Центризбирком.
Днем голосования будет третье воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий нынешнего состава парламента. Официально выборы назначит президент России своим указом, который будет опубликован в июне 2026 года.
В Госдуме будет 450 депутатов. Половину из них — 225 человек — изберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Такая смешанная система применяется в России с 2016 года.
Впервые участие в выборах в Госдуму примут жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для этого были скорректированы границы избирательных округов: в Донецкой Народной Республике образовано три одномандатных округа, в Луганской — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.
Новый состав будет работать в течение пяти лет — до сентября 2031 года.
Ранее сообщалось, что в феврале нижегородские депутаты выберут нового сенатора вместо Александра Вайнберга, досрочно сложившего полномочия в январе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+