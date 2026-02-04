В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября

Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября

Фото: Александр Воложанин

Выборы депутатов Государственной думы РФ запланированы на 20 сентября 2026 года, сообщил Центризбирком. 

Днем голосования будет третье воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий нынешнего состава парламента. Официально выборы назначит президент России своим указом, который будет опубликован в июне 2026 года. 

В Госдуме будет 450 депутатов. Половину из них — 225 человек — изберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Такая смешанная система применяется в России с 2016 года. 

Впервые участие в выборах в Госдуму примут жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для этого были скорректированы границы избирательных округов: в Донецкой Народной Республике образовано три одномандатных округа, в Луганской — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.

Новый состав будет работать в течение пяти лет — до сентября 2031 года.

Ранее сообщалось, что в феврале нижегородские депутаты выберут нового сенатора вместо Александра Вайнберга, досрочно сложившего полномочия в январе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

