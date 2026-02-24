Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 14:43
Нижегородский кардиолог рассказал, как несчастная любовь влияет на сердце
24 февраля 2026 14:28
Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей
24 февраля 2026 14:15
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре
24 февраля 2026 13:46
Трамвай "МиНин" поборется за звание трамвая года в национальной премии
24 февраля 2026 13:26
Качество уборки снега проверили в Сормовском районе
24 февраля 2026 13:10
Эксклюзив
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой
24 февраля 2026 12:59
Производство мяса в Нижегородской области выросло на 18% за год
24 февраля 2026 12:45
Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима
24 февраля 2026 12:31
Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России
24 февраля 2026 12:18
Нижегородцам напомнили о начале сезона активности клещей
Общество

Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре

24 февраля 2026 14:15 Общество
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре

К началу нового учебного года в Нижнем Новгороде будут введены в эксплуатацию новый корпус школы №170 в Автозаводском районе и детский сад в жилом комплексе "Савин Парк" в Кстовском районе. Об этом сообщила директор городского департамента образования Ирина Борякова ИА "Время Н".

Чиновница подчеркнула, что в областном центре сохраняется проблема нехватки учебных площадей: около 20% учащихся вынуждены посещать занятия в школах во вторую смену.

Что касается очереди в детские сады, то, по словам руководителя департамента образования, сложность возникает только в Кстовском районе. Борякова уточнила, что в микрорайонах с активным строительством жилья, таких как "Анкудиновский парк", "Кузнечиха Город" и "Цветы", сейчас наиболее высокий спрос на услуги детсадов.

Ранее стало известно об установлении стоимости питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода на 2026 год.

Также сообщалось, что капремонт школы № 48 Нижнего Новгорода подорожал на 6 млн рублей, а ремонтные работы в школе № 123 обойдутся в 136 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Строительство Школы
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2026 12:09
Единый тариф на продленку установили для школ Нижнего Новгорода и Кстова
10 февраля 2026 17:01
Две школы-долгостроя в Нижегородской области планируют открыть 1 сентября
06 февраля 2026 12:38
Одобрено финансирование нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных