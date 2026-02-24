Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре Общество

К началу нового учебного года в Нижнем Новгороде будут введены в эксплуатацию новый корпус школы №170 в Автозаводском районе и детский сад в жилом комплексе "Савин Парк" в Кстовском районе. Об этом сообщила директор городского департамента образования Ирина Борякова ИА "Время Н".

Чиновница подчеркнула, что в областном центре сохраняется проблема нехватки учебных площадей: около 20% учащихся вынуждены посещать занятия в школах во вторую смену.

Что касается очереди в детские сады, то, по словам руководителя департамента образования, сложность возникает только в Кстовском районе. Борякова уточнила, что в микрорайонах с активным строительством жилья, таких как "Анкудиновский парк", "Кузнечиха Город" и "Цветы", сейчас наиболее высокий спрос на услуги детсадов.

Ранее стало известно об установлении стоимости питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода на 2026 год.

Также сообщалось, что капремонт школы № 48 Нижнего Новгорода подорожал на 6 млн рублей, а ремонтные работы в школе № 123 обойдутся в 136 млн рублей.