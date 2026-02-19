Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Единый тариф на продленку установили для школ Нижнего Новгорода и Кстова

19 февраля 2026 12:09 Общество
Единый тариф на продленку установили для школ Нижнего Новгорода и Кстова

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила единый размер платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных школах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Родительская плата будет зависеть от продолжительности пребывания ребенка в группе продленного дня.

Так, если ребенок проводит 1 час в ГПД каждый день, то ежемесячная оплата составит 538 рублей. Два часа обойдутся в 1076 рублей, три часа — 1 615 рублей, четыре часа — 2 048 рублей, пять часов — 2 639 рублей, а шесть - 3 120 рублей.

Одновременно признаны утратившими силу прежние постановления администрации Нижнего Новгорода и внесены изменения в нормативные акты администрации Кстовского муниципального округа. 

Напомним, единый тариф на продленку в школах Нижнего Новгорода ввели в 2022 году. 

Ранее, мэрия установила стоимость питания в муниципальных школах и детсадах, а также размер родительской платы за детсад в Нижнем Новгороде и Кстовском районе. 

