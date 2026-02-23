На улице Горького возобновилось строительство метро
Происшествия

Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска

23 февраля 2026 11:45 Происшествия
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 февраля в Богородском округе, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

Авария случилась, когда 40-летняя женщина, управляя автомобилем Jetour, превысила скорость и врезалась в снежный вал. В результате столкновения машина перевернулась.

Пострадавшим оказался пассажир иномарки, мальчик 2017 года рождения. Ребенка доставили в Центральную районную больницу Богородска для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Семенове Нижегородской области иномарка сбила двух пешеходов, в результате чего пострадавших с травмами увезли в местную больницу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

