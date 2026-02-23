Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска

Фото:
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 февраля в Богородском округе, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.
Авария случилась, когда 40-летняя женщина, управляя автомобилем Jetour, превысила скорость и врезалась в снежный вал. В результате столкновения машина перевернулась.
Пострадавшим оказался пассажир иномарки, мальчик 2017 года рождения. Ребенка доставили в Центральную районную больницу Богородска для оказания медицинской помощи.
