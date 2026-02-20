Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 10:45
Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
19 февраля 2026 19:37
59 человек пострадали в ДТП с курьерами в Нижнем Новгороде в 2025 году
19 февраля 2026 18:29
Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО
19 февраля 2026 15:47
Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля
19 февраля 2026 11:00
Вместо срока — штраф: экс-главе Советского района Исаеву смягчили приговор
19 февраля 2026 09:59
Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения
Происшествия

Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода

20 февраля 2026 11:17 Происшествия
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде перед судом предстал несовершеннолетний водитель, по вине которого в ДТП серьезно пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 21 мая 2025 года 17-летний молодой человек находился за рулем автомобиля "Лада 210740", не имея водительских прав. Он двигался по улице Варварской и на перекрестке с улицей Ульянова проехал на запрещающий сигнал светофора.  

На перекрестке он столкнулся с "Фольксвагеном Тигуан", которым управлял 49-летний мужчина.  

После удара отечественная легковушка наехала на 21-летнего пешехода. В результате происшествия молодой человек получил тяжкий вред здоровью.  

Уголовное дело расследовалось по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В настоящее время материалы направлены в суд, где их рассматривают по существу.

Ранее сообщалось, что в Сормове водитель погиб в лобовом столкновении.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Несовершеннолетние Суд
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2026 19:16
Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде
15 февраля 2026 17:16
Пешеход угодил в больницу после наезда иномарки на проспекте Ленина
14 февраля 2026 14:13
Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных