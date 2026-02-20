Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде перед судом предстал несовершеннолетний водитель, по вине которого в ДТП серьезно пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 21 мая 2025 года 17-летний молодой человек находился за рулем автомобиля "Лада 210740", не имея водительских прав. Он двигался по улице Варварской и на перекрестке с улицей Ульянова проехал на запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке он столкнулся с "Фольксвагеном Тигуан", которым управлял 49-летний мужчина.

После удара отечественная легковушка наехала на 21-летнего пешехода. В результате происшествия молодой человек получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовалось по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В настоящее время материалы направлены в суд, где их рассматривают по существу.

