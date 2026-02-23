Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Два пешехода угодили под колеса иномарки в городе Семенов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля в 19:25 на улице Гражданской в районе дома №1А.

Там водитель автомобиля Kia, мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов. Отмечается, что пострадавшие переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате мужчину 1950 и женщину 1997 года рождения с травмами увезли в Семеновскую ЦРБ. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время уточняются.

