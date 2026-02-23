Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове

Фото:
Два пешехода угодили под колеса иномарки в городе Семенов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля в 19:25 на улице Гражданской в районе дома №1А.
Там водитель автомобиля Kia, мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов. Отмечается, что пострадавшие переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате мужчину 1950 и женщину 1997 года рождения с травмами увезли в Семеновскую ЦРБ. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух пешеходов на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+