59 человек пострадали в ДТП с курьерами в Нижнем Новгороде в 2025 году Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде увеличилось количество количество аварий с участием электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Чаще всего на таком виде транспорта передвигаются курьеры различных служб доставки.

По данным ведомства, в 2025 году на дорогах города произошло 59 аварий с участием курьеров. В результате этих ДТП пострадали 59 человек.

Не обошлось без таких происшествий в 2026 году. За полтора месяца в Нижнем Новгороде зарегистрировано уже три аварии.

Ранее сообщалось, что 347 человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах в 2025 году.