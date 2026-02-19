59 человек пострадали в ДТП с курьерами в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото:
В Нижнем Новгороде увеличилось количество количество аварий с участием электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Чаще всего на таком виде транспорта передвигаются курьеры различных служб доставки.
По данным ведомства, в 2025 году на дорогах города произошло 59 аварий с участием курьеров. В результате этих ДТП пострадали 59 человек.
Не обошлось без таких происшествий в 2026 году. За полтора месяца в Нижнем Новгороде зарегистрировано уже три аварии.
Ранее сообщалось, что 347 человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах в 2025 году.
