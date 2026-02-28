Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой "многоходовки" мошенников

28 февраля 2026 11:57
Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой многоходовки мошенников

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В селе Большое Болдино 73-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег. Она передала 800 тысяч рублей незнакомцу, который представился курьером.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мошенническая схема была тщательно продумана. На протяжении недели злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников различных организаций, убеждали пенсионерку в необходимости передачи денег.

Сначала женщине сообщили о якобы закончившемся сроке действия договора на обслуживание сим-карты. Затем ей позвонил человек, выдавший себя за сотрудника "Госуслуг", и заявил, что её аккаунт был взломан. После этого женщину переключили на "представителей" правоохранительных органов и ФСБ, которые убедили её в необходимости снять все сбережения и передать их для проверки.

Следуя указаниям мошенников, пенсионерка сняла все свои сбережения и сообщила им адрес своего дома. Ночью к её дому прибыл курьер, которому она передала деньги. В качестве подтверждения получения средств курьер выдал женщине расписку, названную "Курьерским листом", якобы подтверждающую передачу денег в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют передачи денег через курьеров и не проводят "декларирование" наличных средств. При поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные организации по указанным на их сайтах телефонам. Не следует сообщать незнакомцам свои персональные данные и информацию о банковских счетах.

мошенники Мошенничество Пенсионеры
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных