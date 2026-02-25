19-летнего оператора SIM-боксов задержали в Нижнем Новгороде — видео Происшествия

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода совместно с ФСБ задержали 19-летнего молодого человека родом из Еврейской автономной области, который помогал мошенникам с организацией сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В съемной квартире задержанного обнаружены четыре устройства для транзитного трафика, свыше 550 SIM-карт различных мобильных операторов, а также роутер, сотовые телефоны и компьютер.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное изготовление, распространение или использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Установлено, что правонарушитель занимался противозаконной деятельностью с конца сентября 2025 года. Молодой человек помещен под арест.

