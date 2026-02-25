Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого Происшествия

Житель города Навашино стал жертвой мошеннической схемы после того, как перешел по ссылке, полученной в мессенджере от знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина получил сообщение с вопросом "Посмотри, ты на фото?" и гиперссылкой. После перехода на внешний ресурс 52-летний нижегородец стал получать уведомления от микрофинансовых организаций о выдаче кредита на его имя. Позже ему начали поступать звонки от кредиторов с требованием погашения задолженности.

Проведя проверку кредитной истории, пострадавший узнал, что от его имени был оформлен займ на сумму 30 тысяч рублей. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленники взломали его мобильный телефон, используя вредоносную APK-ссылку, которая устанавливает программу удаленного доступа. Таким образом, мошенники получили возможность зайти в личный кабинет жертвы на портале госуслуг и оформить займ.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Им грозит до четырех лет тюрьмы. Полиция ведет поиски организаторов и исполнителей преступления.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области отдали аферистам почти 34 млн рублей за неделю.