Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
25 февраля 2026 15:15
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 14:20
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
25 февраля 2026 14:09
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого
25 февраля 2026 12:43
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
25 февраля 2026 09:14
Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
24 февраля 2026 18:00
Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе
24 февраля 2026 17:20
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого

25 февраля 2026 14:09 Происшествия
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого

Житель города Навашино стал жертвой мошеннической схемы после того, как перешел по ссылке, полученной в мессенджере от знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина получил сообщение с вопросом "Посмотри, ты на фото?" и гиперссылкой. После перехода на внешний ресурс 52-летний нижегородец стал получать уведомления от микрофинансовых организаций о выдаче кредита на его имя. Позже ему начали поступать звонки от кредиторов с требованием погашения задолженности.

Проведя проверку кредитной истории, пострадавший узнал, что от его имени был оформлен займ на сумму 30 тысяч рублей. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленники взломали его мобильный телефон, используя вредоносную APK-ссылку, которая устанавливает программу удаленного доступа. Таким образом, мошенники получили возможность зайти в личный кабинет жертвы на портале госуслуг и оформить займ.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Им грозит до четырех лет тюрьмы. Полиция ведет поиски организаторов и исполнителей преступления.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области отдали аферистам почти 34 млн рублей за неделю.

Госуслуги Мошенничество Навашино
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных