Нижегородская комиссия по землепользованию начала принимать заявления онлайн Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Нижегородской области запущена электронная подача заявлений в комиссию по землепользованию и застройке. Новый сервис заработал на портале ГИСОГД в рамках обновления системы открытых данных gisogdno.ru, сообщили в региональном правительстве.

С 9 февраля 2026 года пользователям в личных кабинетах доступна услуга "Получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства".

В разделе "Градостроительные услуги" заявители могут пошагово заполнить форму, прикрепить необходимые документы в соответствии с регламентом и направить их в министерство в электронном виде. Система автоматически проверяет корректность заполнения и комплектность пакета документов, что снижает риск отказа по формальным причинам. Все этапы рассмотрения обращения — уведомления, запросы и итоговые решения — отображаются в личном кабинете.

В течение 2026 года планируется перевести в онлайн и другие процедуры, связанные с работой комиссии. Речь идет о внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки, а также о получении разрешений на отклонение от предельных параметров. Платформа технически готова к запуску этих сервисов, сейчас завершается настройка цифровых инструментов.

"Цифровизация работы комиссии является системным шагом к созданию понятной и удобной среды для инвесторов и застройщиков. Мы выстраиваем новый стандарт взаимодействия — более прозрачный и быстрый, где вся информация сосредоточена в одном окне, а процессы максимально автоматизированы. Реализация такого подхода способствует повышению инвестиционной привлекательности региона", — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

Ранее сообщалось, что данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН.