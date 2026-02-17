Подготовку нового генплана Нижнего Новгорода обсудили в Заксобрании Политика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Вопрос подготовки генерального плана объединенного муниципального образования — городского округа Нижний Новгород — обсудили 17 февраля на заседании комитета по градостроительству Законодательного собрания Нижегородской области.

Глава регионального министерства градостроительной деятельности Дарья Шунаева напомнила, что действующий генеральный план рассчитан до 2030 года. При этом уже рассматривается возможность его корректировки и внесения изменений.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов отметил, что в Кстовском районе генплан действует до 2035 года. В то же время, по его мнению, актуализировать генплан Нижнего Новгорода можно уже до 2030 года.

Иванов подчеркнул необходимость реформирования городских границ, развития транспортной и социальной инфраструктуры, а также решения других вопросов, связанных с развитием мегаполиса. Он добавил, что концепция нового генплана в рамках технического задания уже обсуждалась как в городской думе, так и в администрации Нижнего Новгорода.

Председатель комитета по градостроительству ЗСНО Василий Суханов заявил, что новый генплан должен учитывать масштабные изменения последних лет и способствовать дальнейшему развитию города.

"Наш город развивается, к нему присоединили определенные территории. Поменялись транспортные потоки, меняется размещение промышленных предприятий. Возникли территории, требующие определенных решений. В первую очередь, это садовые товарищества и гаражные массивы. У нас идет высвобождение участков после ветхого фонда и очень важно, как эти территории будут развиваться", — сказал Суханов.

Он также отметил, что в новом генплане важно предусмотреть единую концепцию парковочного пространства Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти одобрили новый план развития Кстовского района. Кроме того, в Нижнем Новгороде была создана администрация Кстовского района.