Турзона и новое жилье появятся в деревне Хабарское до 2040 года Общество

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

В Нижегородской области согласовали документацию по планировке территории деревни Хабарское в Богородском муниципальном округе. Решение приняло министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Проект планировки и межевания подготовлен ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области" в рамках государственного задания.

Документация охватывает территорию площадью 203,5 га. Здесь предусмотрено формирование 415 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. Предполагается, что это поможет жителям улучшить жилищные условия и заниматься личным подсобным хозяйством.

Проект также включает развитие социальной и транспортной инфраструктуры. В Хабарском планируют построить детский сад на 160 мест, спортивный зал, открытую спортивную площадку и фельдшерский пункт.

Для повышения транспортной доступности намечено строительство автомобильной дороги протяженностью около 2,9 км, которая соединит Хабарское и Трестьяны. Кроме того, внутри поселка модернизируют улично-дорожную сеть — предполагается возвести более 2 км новых дорог.

Отдельным направлением станет создание крупной туристической зоны с базами отдыха и детским лагерем. Ее развитие предусмотрено поручением губернатора Нижегородской области. По замыслу разработчиков, близость рекреационной территории позволит сформировать современное пространство для отдыха жителей соседних населенных пунктов и создать дополнительные рабочие места.

Освоение территории планируется проводить поэтапно. Полная реализация проекта рассчитана до 2040 года.

Ранее сообщалось, что проект застройки на 400 домов утвердили в северной части деревни Охотино Богородского округа.