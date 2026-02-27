Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде запланированы изменения на двух автобусных маршрутах. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
С 1 марта последний рейс автобуса № 122, идущего от конечной остановки "Улица Коммунальная", будет отправляться на 10 минут позже — в 21:40 вместо 21:30. Это сделано по просьбе жителей деревни Березовая Пойма для лучшей синхронизации с другими маршрутами Московского шоссе.
Кроме того, по запросу сотрудников больницы № 40 изменено расписание автобуса № 85 "микрорайон Юг — ЖК "Новая Кузнечиха". Первое отправление в будние дни теперь будет начинаться в 05:30 с конечной остановки "ЖК "Новая Кузнечиха"".
Обновленные графики движения будут размещены на портале автоматизированной системы информирования пассажиров (АСИП) до конца текущей недели.
Ранее сообщалось, что маршрут автобуса № 52 изменился в Нижнем Новгороде. Кроме того, нижегородский автобус № 111 стал курсировать по новому расписанию.
