Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 15:00
Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
27 февраля 2026 12:47
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники
27 февраля 2026 12:31
Потепление ждет нижегородцев в первый день весны
27 февраля 2026 12:20
Жителей Ленинского района предупредили о зеленой воде
27 февраля 2026 11:59
Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России"
27 февраля 2026 11:16
Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте
Общество

Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде

27 февраля 2026 15:00 Общество
Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде запланированы изменения на двух автобусных маршрутах. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

С 1 марта последний рейс автобуса № 122, идущего от конечной остановки "Улица Коммунальная", будет отправляться на 10 минут позже — в 21:40 вместо 21:30. Это сделано по просьбе жителей деревни Березовая Пойма для лучшей синхронизации с другими маршрутами Московского шоссе.

Кроме того, по запросу сотрудников больницы № 40 изменено расписание автобуса № 85 "микрорайон Юг — ЖК "Новая Кузнечиха". Первое отправление в будние дни теперь будет начинаться в 05:30 с конечной остановки "ЖК "Новая Кузнечиха"".

Обновленные графики движения будут размещены на портале автоматизированной системы информирования пассажиров (АСИП) до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса № 52 изменился в Нижнем Новгороде. Кроме того, нижегородский автобус № 111 стал курсировать по новому расписанию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2026 10:42
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 16:42
В Выксе отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей
06 февраля 2026 17:40
Пригородные автобусы в Арзамасе перенаправят на ТПУ у ж/д вокзалов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных